Acqua contaminata a Cabbio e Muggio (Di martedì 11 agosto 2020) Fino a nuovo avviso non si può bere né utilizzare per igiene orale, lavaggio e preparazione di alimenti

BREGGIA - A causa di problemi all’acquedotto, l’acqua erogata nelle frazioni di Cabbio e Muggio (escluse Scudellate e Roncapiano) è dichiarata non potabile per contaminazione batteriologica. La comuni ...Gli etiopi sono abituati alle difficoltà e alle emergenze, spesso sono la quotidianità. Ma gli anziani dei villaggi non hanno memoria di una situazione simile: carestia, siccità, invasione delle locus ...