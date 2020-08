Accardi: “La mia famiglia vive di calcio, dentro di noi un cuore a forma di pallone. Il mio sogno…” (Di martedì 11 agosto 2020) "Non ci chiamiamo Maldini, nostro idolo, ma anche dentro di noi batte un cuore a forma di pallone che non ha risparmiato nessuno delle nostre generazioni".Esordisce così Andrea Accardi, che in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del 'Corriere dello Sport', ha raccontato a 360° l'amore sfegatato per il calcio e soprattutto per il Palermo, una passione condivisa interamente la sua famiglia: "Il più famoso, mio cugino Pietro, protagonista di una doppia promozione: quella storica in A con il Palermo di Guidolin e prima ancora dalla C alla B; anche zio Enzo, centrocampista offensivo, cominciò nelle giovanili del Palermo; mentre suo figlio Fabrizio toccò l’apice in C a Gela; Gianni, mio padre, prima lavorava nelle ferrovie a ... Leggi su mediagol

