Aborto fai da te | Olimpia Tarzia attacca il ministro Speranza

"Nell'attuale situazione problematica e preoccupante dal punto di vista sanitario a causa dell'emergenza Covid, il ministro della Salute non trova di meglio che occuparsi dello sdoganamento dell'Aborto fai da te, sulla pelle dei bambini e delle donne e attraverso una direttiva annuncia nuove linee guida per l'uso della RU 486 in day hospital senza obbligo di ricovero" Lo afferma in una nota Olimpia Tarzia, Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità. "Un Aborto a domicilio, insomma, in barba alla stessa, ingiusta, legge 194 e fino a 9 settimane dal concepimento, senza alcun controllo medico. Una decisione che, oltre che, naturalmente, sopprimere una piccola vita umana, lascerà le donne ancora più sole di fronte ad una gravidanza inattesa o ...

