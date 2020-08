A Somma Vesuviana arriva lo sportello antiracket ed antiusura (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Apriamo lo sportello prevenzione racket e usura in collaborazione con l’Associazione antiracket – antiusura Emergenza Legalità ONLUS. Si tratta di un’associazione presente su scala nazionale con l’intento di dare un servizio di assistenza, di sostegno e di prevenzione alle vittime di usura e racket. Abbiamo deliberato la concessione a tale associazione, per una volta a settimana, di una sede operativa, munita di mobili, linea internet e telefonica in comodato d’uso gratuito, presso la Casa Comunale al fine di poter svolgere attività di sportello”. Lo ha affermato, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel ... Leggi su anteprima24

Non si ferma l'impegno sociale del brand estetico e di bellezza "Sàvisàge" creato dalla giovane imprenditrice Cira Perna, di Somma Vesuviana. Dopo aver aiutato i pazienti oncologici con diverse inizia ...

