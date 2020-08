A 10 anni dal delitto di Avetrana arriva la serie tv su Sarah Scazzi (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA – L’omicidio di Sarah Scazzi, commesso dieci anni fa ad Avetrana (Taranto) e che ancora oggi non può dirsi del tutto risolto, diventerà una serie televisiva con la regia di Pippo Mezzapesa (Il bene mio e Il paese delle spose infelici) e un documentario diretto da Christian Letruria e scritto da Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Entrambi i progetti saranno prodotti da Matteo Rovere per Groenlandia (Smetto Quando Voglio- saga, Moglie e Marito, Il Primo Re, Croce e Delizia, Il Campione). La produzione ha infatti acquisito i diritti per sviluppare il progetto dal libro Sarah – La ragazza di Avetrana firmato da Piccinni e Gazzanni che, pubblicato da Fandango Libri a fine luglio, è già alla seconda ristampa e ha riportato al centro dell’opinione pubblica il caso con inquietanti rivelazioni. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : anni dal Sacerdote per 38 anni, dalla Valcamonica alla Bassa: addio a don Filippo, ucciso dal coronavirus BresciaToday Bielorussia, la dissidente Tarasevich a TPI: “Lukashenko usa il Covid per violare i diritti umani. Vuole annetterci alla Russia”

Potenzialmente se Lukashenko rimarrà presidente per 5-10 anni, la Bielorussia rimarrà molto dipendente dalla Russia, ed eventualmente il Paese potrebbe essere annesso alla Russia. Questo crediamo sia ...

Una nuova chiesa a Castiglione della Pescaia: se ne parla in un incontro pubblico

Che cosa significa per una comunità costruire una nuova chiesa? Intorno a questa domanda si svilupperà l’incontro pubblico promosso dalla Diocesi in collaborazione con l’ufficio Cei per la nuova edili ...

