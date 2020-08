6 PENCE: a Palmanova serata evento dedicata al mito dei Queen. 12 agosto 2020 (Di martedì 11 agosto 2020) Una serata evento totalmente dedicata al mito di Freddie Mercury e dei suoi Queen, quella in programma domani, mercoledì 12 agosto, in Piazza Grande a Palmanova, quarto appuntamento della rassegna Estate di Stelle, contenitore musicale e culturale della città stellata patrimonio dell’Umanità Unesco. Protagonista sul palco sarà dunque l’apprezzato tributo dei 6 PENCE, che proporrà una scaletta con il repertorio dei Queen a 360 gradi, spaziando dai brani storici della band britannica a quei pezzi che purtroppo Freddie Mercury non ha mai potuto riproporre live, senza tralasciare alcune “chicche” per i fan più accaniti. Lo spettacolo è ... Leggi su udine20

Azalea_live : RT @iMagazineTwit: #Palmanova, il mito dei #Queen riecheggia in Piazza Grande con i @6_Pence_Queen ?? - iMagazineTwit : #Palmanova, il mito dei #Queen riecheggia in Piazza Grande con i @6_Pence_Queen ?? -

Ultime Notizie dalla rete : PENCE Palmanova Il mito dei Queen rivive a Palmanova Il Friuli Rino Gaetano Band: uno splendido omaggio live a Palmanova venerdì 4 settembre

Fra i prossimi concerti a Palmanova troviamo quelli di Nomadi (7 agosto), Max Gazzè (9 agosto), 6 Pence Queen Tribute (12 agosto), PFM Canta De André (5 settembre) e Beatrice Venezi in Opera (7 ...

In prima linea per il Covid ai concerti gratis con Zenit e Messaggero

La musica in Friuli Venezia Giulia è finalmente ripartita. Se questo è stato possibile, buona parte del merito va a chi ha fronteggiato in prima persona l’emergenza: medici e paramedici, infermieri, s ...

Fra i prossimi concerti a Palmanova troviamo quelli di Nomadi (7 agosto), Max Gazzè (9 agosto), 6 Pence Queen Tribute (12 agosto), PFM Canta De André (5 settembre) e Beatrice Venezi in Opera (7 ...La musica in Friuli Venezia Giulia è finalmente ripartita. Se questo è stato possibile, buona parte del merito va a chi ha fronteggiato in prima persona l’emergenza: medici e paramedici, infermieri, s ...