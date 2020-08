365 giorni, Michele Morrone difende il film Netflix: "Non incita allo stupro" (Di martedì 11 agosto 2020) Il protagonista di 365 giorni, Michele Morrone ha rimandato al mittente le critiche che negli scorsi mesi sul film Netflix 365 giorni, di cui è protagonista. Intervistato da E!News, l'attore Michele Morrone ha risposto alle tante critiche rivolte contro il film Netflix che lo vede protagonista, 365 giorni che nei giorni scorsi era stato accusato di glorificare la violenza sessuale: "Il pubblico sa che è un'opera di fantasia" ha detto l'attore. Non è passato di certo inosservato il rilascio del film diretto da Barbara Białowąs e Tomasz Mandes che, in seguito al rilascio nei cinema polacchi e britannici a febbraio, è stata distribuita ... Leggi su movieplayer

acupofjin : 3 fact about me, 6 moots 1) La mie fobie più grandi sono i piedi, i ragni ed i gufi 2) Amo viaggiare e lo farei H… - _Armonica : RT @mazznic: 365 giorni fa si godeva giusto un po' #volleyball #pallavolo - cinemaniaco_fb : ?????????????? 365 giorni, Michele Morrone difende il film Netflix: 'Non incita allo stupro' - iheartdakota : a vedere “365 giorni” ancora tra i più popolari di netflix mi viene il vomito - artdebart : @huchukato Essersi operato ai turbinati per correggere il tutto ma continuare ad avere il naso chiuso 365 giorni l’anno -

Ultime Notizie dalla rete : 365 giorni Michele Morrone, il sex addicted di «365 giorni» ora è una star musicale Corriere della Sera Bari, topi morti e blatte al Libertà. Il Comitato Cittadini Attivi: “Paghiamo le tasse ogni giorno vogliamo pulizia sempre”

Topo morti, blatte, sporcizia. In una parola: degrado. Le foto che pubblichiamo sono stata scattate per le strade del quartiere Libertà quali via Crisanzio e via Tenente Casale. Non solo corso Italia, ...

365 giorni: il protagonista Michele Morrone risponde alle critiche

Il film 365 giorni è uno dei più visti su Netflix e anche uno dei più criticati. Questo è ciò che pensa il suo protagonista: 365 giorni è stato un successo internazionale, classificandosi tra i film N ...

Topo morti, blatte, sporcizia. In una parola: degrado. Le foto che pubblichiamo sono stata scattate per le strade del quartiere Libertà quali via Crisanzio e via Tenente Casale. Non solo corso Italia, ...Il film 365 giorni è uno dei più visti su Netflix e anche uno dei più criticati. Questo è ciò che pensa il suo protagonista: 365 giorni è stato un successo internazionale, classificandosi tra i film N ...