Zac Efron star del remake di Tre scapoli e un bebè prodotto per Disney+ (Di lunedì 10 agosto 2020) Zac Efron sarà il protagonista del remake di Tre scapoli e un bebè, divertente progetto destinato alla piattaforma di streaming Disney+. Zac Efron sarà il protagonista del remake di Tre scapoli e un bebè che verrà realizzato per Disney+. Il progetto riporterà quindi sul piccolo schermo le disavventure di tre amici che sono costretti ad assumersi delle responsabilità inaspettate occupandosi del figlio di uno di loro. Il film Tre scapoli e un bebè è arrivato nei cinema nel 1987 e aveva come protagonisti Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson nel ruolo dei tre giovani dalla vita all'insegna del divertimento e la leggerezza che si ritrovano alle prese con la paternità ... Leggi su movieplayer

Gordon Gray, i cui crediti di produzione includono The Rookie e The Way Back di Ben Affleck, sarà il produttore. Will Reichel ha scritto la sceneggiatura del remake ma un regista non è ancora stato in ...

Gordon Gray, i cui crediti di produzione includono The Rookie e The Way Back di Ben Affleck, sarà il produttore. Will Reichel ha scritto la sceneggiatura del remake ma un regista non è ancora stato in ...