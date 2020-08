Yemen: le piogge torrenziali distruggono le case di fango di Sana’a, patrimonio Unesco “salvato” dalla guerra. Il video (Di lunedì 10 agosto 2020) Non basta la guerra nello Yemen. La pioggia torrenziale che da oltre un mese colpisce il Paese ha fatto crollare le case di fango di Sana’a, gioiello architettonico e patrimonio mondiale Unesco dal 1986. Almeno 130 persone sono morte da metà luglio ad oggi. Lo riporta la Bbc online, precisando che decine di persone sono rimaste ferite. Le tipiche case bianche e marroni della città vecchia della capitale controllata dai ribelli, risalenti all’XI secolo, sono state a lungo minacciate dalla violenza della guerra in atto da cinque anni, ma finora erano state preservate. Le alluvioni seguite ai violenti nubifragi hanno invece lasciato il segno. Un residente, Muhammad Ali al-Talhi, ha detto alla Reuters – ... Leggi su ilfattoquotidiano

