Yemen: le forti piogge distruggono le case di Sanaa, patrimonio dell’umanità (Di lunedì 10 agosto 2020) Le piogge torrenziali che hanno colpito lo Yemen hanno danneggiato centinaia delle meravigliose case della città vecchia di Sanaa, riconosciute come matrimonio dell’Umanità dall’Unesco. A riportare la notizia è l’emittente araba Al-Jazeera, che ricorda come le inondazioni stiano colpendo un paese già piegato dalla lunga guerra civile, dalla carestia e da malattie come colera, dengue e malaria, cui si aggiunge il Coronavirus, che si pensa si stia diffondendo in larga misura senza essere rilevato nel paese. La casa di Muhammad Ali al-Talhìs è crollata venerdì scorso, lasciando la sua famiglia, incluse sei donne e sei bambini senza un tetto. “Tutto quello che avevamo è sepolto qua sotto”, racconta all’agenzia Reuters, mentre – ... Leggi su tpi

Coordinatrice ONU: “In Yemen un raid aereo ha ucciso 9 civili”

Continua la crociata delle Nazioni Unite per alleggerire le fortissime tensioni tra i ribelli Houthi e la coalizione a guida saudita. Di recente l’agenzia internazionale ha esclamato a gran voce l’ing ...

