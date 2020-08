xCloud bloccato su iOS? Gli utenti Microsoft lanciano delle petizioni contro Apple (Di lunedì 10 agosto 2020) La scorsa settimana Apple aveva annunciato di non supportare il servizio di cloud gaming di Microsoft, xCloud. Com'era comprensibile, molti giocatori Xbox che possiedono dispositivi iOS si sono infuriati, ed ora stanno inoltrando reclami direttamente ad Apple, in modo che la società possa riconsiderare la sua decisione.Nel subreddit Xbox One, l'utente AvengedFADE ha espresso il proprio disappunto nei confronti dell'azienda e ha fornito un sito web in cui inviare reclami direttamente ad Apple, con una serie di collegamenti che rimandano a Change.org, Better Business Bureau Apple California e FTC. Sotto i link, l'utente ha continuato a spiegare quanto sia arretrata questa decisione e come una parte gigantesca di utenti mobile non sarà in ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : xCloud bloccato xCloud bloccato su iOS? Gli utenti Microsoft lanciano delle petizioni contro Apple Eurogamer.it xCloud bloccato su Apple? Gli utenti fanno sentire il loro disappunto tramite petizioni

La scorsa settimana Apple aveva annunciato di non supportare il servizio di cloud gaming di Microsoft, xCloud. Com'era comprensibile, molti giocatori Xbox che possiedono dispositivi iOS si sono infuri ...

Apple blocca sui suoi dispositivi il tanto atteso xCloud di Microsoft

Da San Francisco le ultime notizie della settimana: connessioni internet gratuite per gli studenti di San Jose, condanna per l’ex ingegnere di Google, e arresto dei twin brothers di YouTube. Per imped ...

La scorsa settimana Apple aveva annunciato di non supportare il servizio di cloud gaming di Microsoft, xCloud. Com'era comprensibile, molti giocatori Xbox che possiedono dispositivi iOS si sono infuri ...Da San Francisco le ultime notizie della settimana: connessioni internet gratuite per gli studenti di San Jose, condanna per l’ex ingegnere di Google, e arresto dei twin brothers di YouTube. Per imped ...