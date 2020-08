Wrestling in lutto: Coronavirus uccide lo storico lottatore (Di lunedì 10 agosto 2020) Wrestling in lutto: è morto per Coronavirus lo storico lottatore Kamala. Negli anni ottanta famose le sue faide con Hulk Hogan nel roster della WWE. Fu anche commentatore. Il Coronavirus miete un’altra “illustre” vittima. Si spegne a causa del Covid James Harris, lottatore con il nome di battaglia Kamala. Il “Panzone dell’Uganda”, così veniva chiamato all’interno del circus, non ce l’ha fatta a battere l’avversario più difficile. A 70 anni infatti se ne va, non è riuscito a guarire dal Coronavirus che l’aveva colpito qualche giorno fa. Le sue condizioni di salute già erano particolarmente precarie: nel 2011 subì l’amputazione del piede a causa ... Leggi su bloglive

