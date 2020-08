Wrestling in lutto: a 70 Kamala muore Kamala per il Covid19 (Di lunedì 10 agosto 2020) 'Kamala, il panzone dell'Uganda': tutti lo ricorderanno così, con le telecronache degli anni 90 che ne annunciavano l'enorme mole, 2 metri per 150 chili, e il personaggio che interpretava. Kamala però ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Wrestling in lutto: il #coronavirus si porta via #Kamala -

Ultime Notizie dalla rete : Wrestling lutto Wrestling in lutto: il coronavirus si porta via Kamala La Gazzetta dello Sport Lutto nel mondo del wrestling, è morto Mark Rocco

Lutto nel mondo del Wrestling: morta di cancro Beckie Mullen

Mark Rocco, volto storico del wrestling, è morto poche ore fa a 69 anni.Il mondo del wrestling perde una delle sue storiche protagoniste: l’ex lottatrice della lega Glow, Beckie Mullen è morta a causa del cancro. Il mondo del wrestling e dello spettacolo in generale perdo ...