“Wow!”. Nancy Coppola, meno 20 chili dopo la dieta. La trasformazione è pazzesca (Di lunedì 10 agosto 2020) Nancy Coppola è stata una delle concorrenti più amate della storia dell’Isola dei Famosi. Cantante neomelodica, bellezza curvy, la Coppola era stata presa di mira perché dopo l’esperienza nell’isola aveva perso pochi chili. La concorrente aveva fatto parlare di sé per la decisione di rifiutare l’ospitata dal Maurizio Costanzo Show. “Se devo essere l’argomento di qualcuno lo devo essere per il mio percorso all’isola e per il mio genere musicale. Non faccio la modella. Canto e anche se ho qualche chilo in più è per un motivo valido: ho un figlio”, aveva detto la cantante dopo aver scoperto che in studio ci sarebbe stato il dietologo Alberico Lemme, noto al pubblico televisivo per i suoi modi non ... Leggi su caffeinamagazine

