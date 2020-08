Wanda Nara selfie bollente in piscina, primo piano con vista mozzafiato (FOTO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Wanda Nara, moglie-agente dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, l’ultima stagione ha avuto molto da fare per trovare una nuova squadra al marito, ormai separato in casa con l’Inter. Quest’estate, però, Icardi è certo di restare a Parigi e Wanda più tranquillamente godersi le sue vacanze. L’argentina, ovviamente, fornisce dei costanti aggiornamenti ai suoi followers di Instagram, pubblicando degli scatti sempre più bollenti, come l’ultimo che la ritrae in piscina, con un primo piano che ha fatto letteralmente impazzire i fan e non solo… View this post on Instagram selfie 🤳 acuático A post shared by Wanda ... Leggi su sportface

angeloazzurro84 : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Wanda Nara ?????????????? - massidanu : @SanremoI Costa meno di là, non sono tutti icardi Wanda nara, ciula - ANGVELIN : RT @moggifake: Mi ricorda Wanda Nara quando #Icardi era all’#Inter ma senza prime pagine ogni giorno per tre mesi, senza #TikiTaka a parlar… - IOlogy1908 : RT @moggifake: Mi ricorda Wanda Nara quando #Icardi era all’#Inter ma senza prime pagine ogni giorno per tre mesi, senza #TikiTaka a parlar… - _Bastian_B_Bux_ : RT @moggifake: Mi ricorda Wanda Nara quando #Icardi era all’#Inter ma senza prime pagine ogni giorno per tre mesi, senza #TikiTaka a parlar… -