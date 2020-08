Wanda Nara Instagram, selfie “acquatico” sorprendente: «Che “gonfiabili”!» (Di lunedì 10 agosto 2020) Wanda Nara è tornata nella sua amata Milano, dopo aver trascorso diversi giorni nella sua villa di lusso a Parigi. Una volta tornata in Italia la showgirl ha pensato bene di regalare ai suoi fan un post decisamente interessante. Si è scattata un selfie “acquatico” da far perdere letteralmente la testa. Un lato A che non è passato minimamente inosservato. Il costume fucsia ha regalato ottimi spunti all’immaginazione dei follower, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Ogni volta per Lady Icardi i complimenti sono infiniti. Non c’è nulla da fare, Wanda Nara si conferma ancora una volta la regina indiscussa di Instagram. Leggi anche –> Wanda Nara ... Leggi su urbanpost

horny_for_celeb : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Wanda Nara ?????????????? - gianlulosito : @porcestaar L'avevo confuso inizialmente con quello che sta sempre alla redazione, ora ho capito; beh adesso vorrei… - Claudio69_ : RT @dea_channel: buongiorno con la divina Wanda Nara ?????????????? - Ecatetriformis : RT @moggifake: Mi ricorda Wanda Nara quando #Icardi era all’#Inter ma senza prime pagine ogni giorno per tre mesi, senza #TikiTaka a parlar… - AndreaCapanna : RT @moggifake: Mi ricorda Wanda Nara quando #Icardi era all’#Inter ma senza prime pagine ogni giorno per tre mesi, senza #TikiTaka a parlar… -