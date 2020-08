Viviana Parisi, si cerca il piccolo Gioele: per la famiglia non l’ha ucciso lei (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono ore frenetiche e drammatiche quelle che coinvolgono le famiglie Parisi e Mondello, una corsa contro il tempo per trovare non la verità, ma soprattutto il piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni sparito assieme alla madre Viviana Parisi. Dopo la conferma che il corpo ritrovato è proprio quello della dj 43enne, è palpabile l’ansia per capire le sorti del bambino. Tra le ipotesi che sarebbero al vaglio, anche quella dell’omicidio-suicidio. La scomparsa e il ritrovamento di Viviana Parisi È passata una settimana dall’inizio del caso di cronaca più misterioso e fin qui tragico dell’anno: lunedì 3 agosto Viviana Parisi e il figlio di 4 anni, Gioele, sono ... Leggi su thesocialpost

