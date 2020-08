Viviana Parisi, perché è stata trovata solo dopo 4 giorni? Qualcosa non torna. Le ipotesi (Di lunedì 10 agosto 2020) Il giallo di Viviana Parisi, la dj 43enne scomparsa giorni fa subito dopo un incidente lungo l’A20, si infittisce. dopo il ritrovamento di un corpo nei boschi di Caronia (zona in cui la donna avrebbe fatto perdere le proprie tracce), in provincia di Messina, e le varie ipotesi sull’identità del cadavere, ieri è arrivata la terribile notizia. Attraverso il riconoscimento della fede nuziale e dei vestiti, è stato appurato che il corpo trovato nei boschi, completamente sfigurato e quindi irriconoscibile, fosse quello di Viviana Parisi. Diverse le ipotesi sulla sua morte, dall’omicidio al suicidio. Così come sono aperti i dubbi sulle ... Leggi su howtodofor

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: MORTE VIVIANA PARISI. LA DRAMMATICA IPOTESI DEGLI INQUIRENTI: “OMICID… - infoitinterno : Viviana Parisi | che fine ha fatto Gioele? La donna si è allontanata da sola secondo gli inquirenti -