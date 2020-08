Viviana Parisi, ore d’ansia per Gioele. La zia: “Non avrebbe mai fatto del male a suo figlio” (Di lunedì 10 agosto 2020) Si attende l’autopsia per capire come è morta Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina) a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme con Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse da allora le tracce. Un esito atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo. Che fine ha fatto Gioele? Lo chiedono anche Mariella Mondello e il padre, rispettivamente cognata e suocero di Viviana che oggi pomeriggio sono venuti nel ‘quartier generale’ delle ricerche, in una stazione di servizio Ip a poco meno di due km dal luogo del ritrovamento del corpo, irriconoscibile, di Viviana. ... Leggi su meteoweb.eu

