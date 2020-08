Viviana Parisi, lo strazio della famiglia. "Qualcuno l'ha ammazzata. Ora trovate Gioele" (Di lunedì 10 agosto 2020) Il padre Luigino è arrivato ieri sull'isola accompagnato dalla moglie: "Mia figlia non si sarebbe mai tolta la vita". La cognata della dj: "Non lasciava il suo piccolo neanche ai nonni, non avrebbe ... Leggi su quotidiano

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - PaoloScorpio : RT @Delorenzoanna1: Viviana Parisi, i due testimoni chiave sono scomparsi: dissero che Gioele era con lei, non si trovano più. Un mistero i… - Corriere : La disperazione del marito e degli amici di Viviana. «Non sappiamo più cosa pensare su ciò che accaduto» -