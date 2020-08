Viviana Parisi, il mistero delle ultime ore: le incognite sul figlio Gioele. I dubbi di chi non l’ha visto insieme alla mamma (Di lunedì 10 agosto 2020) Di Gioele ancora nessuna traccia. Le ricerche sono ripartite da zero, dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere e si sono man mano allargate intorno alla zona, a Torre Lauro, nelle colline sopra Caronia e sotto il punto dell’autostrada dove Viviana aveva abbandonato la sua Opel grigia la mattina di lunedì 3 agosto. Contemporaneamente gli investigatori si sono concentrati anche su Sant’Agata di Militello, è lì che la donna ha fatto una sosta di 22 minuti dal percorso autostradale che aveva iniziato a Milazzo: ha lasciato Gioele da qualche parte prima di rientrare in autostrada? L’ha lasciato a qualcuno? L’ha ucciso prima di uccidersi? Gioele era davvero in macchina con lei? Sono tanti gli interrogativi che ammantano ancora di ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - rtl1025 : ?? È di Viviana #Parisi il cadavere trovato nel pomeriggio nei boschi attorno a #Caronia. Secondo quanto si apprende… - DondiMarisa : RT @fattoquotidiano: Viviana Parisi, il mistero delle ultime ore: le incognite sul figlio Gioele. I dubbi di chi non l’ha visto insieme all… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, il mistero delle ultime ore: le incognite sul figlio Gioele. I dubbi di chi non l’ha visto insieme… -