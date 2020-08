Viviana Parisi, i familiari: «Non crediamo che si sia uccisa» (Di lunedì 10 agosto 2020) Nessuno, in famiglia, crede che Viviana Parisi abbia deciso di togliersi la vita. Lo ha detto il marito, Daniele Mondello, dj di fama internazionale, che aveva conosciuto la moglie a Torino: «No, non credo che si sia uccisa», ha spiegato ai vigili del fuoco, quando ha raggiunto la zona in cui è stato ritrovato il corpo. Anche il padre della donna, Luigino Parisi, arrivato da Torino, sembra esserne certo: «Me l’hanno ammazzata. Mia figlia non c’è più. Ma vogliamo sapere dove è finito mio nipote Gioele e se qualcuno gli ha fatto del male». Due amici della coppia avanzano un’ipotesi: «Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti, oppure che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiamo assaliti». E il dj Nino Pipitò, un altro amico di Daniele e Viviana, parlando al Corriere della Sera: «Mi pare assurdo, conoscendola, che abbia potuto fare del male al bambino o che si sia ammazzata. Escludo liti pesanti col marito, che è sempre stato legatissimo alla sua famiglia». Leggi su vanityfair

