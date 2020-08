Viviana morta, si cerca ancora il piccolo Gioele. Era con lei in macchina? Il pedaggio non pagato (Di lunedì 10 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì insieme con la madre Viviana Parisi dopo un incidente sulla A20. La madre è stata trovata morta sabato ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - SkyTG24 : La fotostoria del giallo di Caronia, le tappe e i misteri della vicenda - improtaf : RT @tempoweb: #VivianaParisi Nei boschi con cani e droni alla disperata ricerca del piccolo #gioele - lana_carlotta : RT @leggoit: Viviana morta, si cerca ancora il piccolo Gioele. Era con lei in macchina? Il pedaggio non pagato - leggoit : Viviana morta, si cerca ancora il piccolo Gioele. Era con lei in macchina? Il pedaggio non pagato -