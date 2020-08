Visone (Lega): “Ferrovia Alifana, situazione aberrante” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAlife (Ce) – “Tanto di proclami e presentazioni in pompa magna a Milano per la nostra cara vecchia Ferrovia Alifana ma ad oggi nulla è cambiato”. A dichiararlo l’avvocato Michela Visone. Continuano i ritardi e i disservizi alla Ferrovia Alifana, la linea regionale lunga circa 80 km che congiunge Piedimonte Matese con Napoli. Si tratta di una delle linee “ex concesse” della Regione Campania, da sempre sotto gli occhi dei riflettori per via delle numerose lamentele da parte dei fruitori del servizio, a causa di molteplici ritardi, soppressione di corse, ma soprattutto per la precarietà dei mezzi su cui viaggiano, caratterizzati dall’assenza di aria condizionata d’estate, da sediolini e carrozze antiquate e da uno scarso servizio di pulizia. Si ... Leggi su anteprima24

Visone_17 : RT @janavel7: Tre leghisti, uno del M5s, uno di IV. Tre a due: la Lega vince la partita tra deputati senza vergogna. #Bonus -

Ultime Notizie dalla rete : Visone Lega Visone (Lega): "Ferrovia Alifana, situazione aberrante" anteprima24.it Ecco anche la lista della Lega. Pd: martedì la direzione regionale ratificherà i nomi dei candidati

Pronta anche la lista della Lega della provincia di Caserta. E’ arrivato il consigliere comunale di Castel Volturno Antonio Luise, a completare il quadro dello schieramento che correrà con Caldoro. L’ ...

Gerardo Visone morto, addio allo storico cameriere di Cesenatico

Molti cittadini di Cesenatico sono rimasti sconvolti dalla prematura scomparsa di Gerardo Visone, l’uomo di 59 anni deceduto nel tragico incidente a Caserma. Per una ventina d’anni Gerado, che gli am ...

Pronta anche la lista della Lega della provincia di Caserta. E’ arrivato il consigliere comunale di Castel Volturno Antonio Luise, a completare il quadro dello schieramento che correrà con Caldoro. L’ ...Molti cittadini di Cesenatico sono rimasti sconvolti dalla prematura scomparsa di Gerardo Visone, l’uomo di 59 anni deceduto nel tragico incidente a Caserma. Per una ventina d’anni Gerado, che gli am ...