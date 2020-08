Virtus Roma, preso l'americano Evans: "Porto la mia esperienza" (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma - La Virtus Roma annuncia l'acquisto di Chris Evans , ala statunitense di 203 cm per 100 kg, lo scorso anno in forza all'Orleans Loiret Basket. Nato a Chesapeake, Virginia, il 29 gennaio 1991, ... Leggi su corrieredellosport

La Virtus Roma comunica di aver ingaggiato Chris Evans, ala Usa di 203cm per 100kg lo scorso anno in forza all'Orleans Loiret Basket. Nato a Chesapeake (Virginia) il 29 gennaio 1991, Evans frequenta l ..."Chris Evans è un giocatore in grado di ricoprire i ruoli del '3' e del '4', una caratteristica che lo rende un'importante arma tattica. È dotato di grande talento come dimostra la sua ottima carriera ...