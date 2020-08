Virginia Raggi si ricandida a sindaca di Roma: "Vado avanti" (Di lunedì 10 agosto 2020) ‘Vado avanti, mi ricandido’. E’ quanto ha comunicato, secondo quanto si è appreso, la sindaca di Roma Virginia Raggi ai consiglieri della maggioranza capitolina durante una videoconferenza nel pomeriggio. Leggi su huffingtonpost

lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - virginiaraggi : Non si ferma il “Piano Sanpietrini”. Il cantiere in via IV Novembre va avanti: addio sanpietrini, al loro posto arr… - virginiaraggi : Sono tornata a trovare i ragazzi che gestiscono la palestra Haka, nel quartiere Centocelle. La struttura era stata… - titty_napoli : RT @you_trend: ?? #BREAKING Virginia #Raggi ha annunciato alla sua maggioranza in consiglio comunale l'intenzione di ricandidarsi a Sindaco… - simonegraziosi2 : RT @Gabriele_P_RM: Aggiungiamo questo alle sciagure del 2020. Virginia Raggi annuncia: 'Vado avanti, mi ricandido a sindaca di Roma' https… -