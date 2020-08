Virginia Raggi a sorpresa: “Mi ricandido a sindaco di Roma” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Mi ricandido a sindaco di Roma”, il primo cittadino della Capitale Virginia Raggi a sorpresa annuncia la sua scelta ai consiglieri comunali. Spiazza tutti Virginia Raggi, esponente del Movimento 5 Stelle e sindaco di Roma dal 22 giugno 2016: la sua scelta infatti arriva inattesa e con un anticipo di diversi mesi rispetto alla scadenza … L'articolo Virginia Raggi a sorpresa: “Mi ricandido a sindaco di Roma” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

lucianonobili : Viale Regina Margherita, #Roma, poco fa. Stracciato il record assoluto, già detenuto, di #bus in fiamme. D’altronde… - VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - you_trend : ?? #BREAKING Virginia #Raggi ha annunciato alla sua maggioranza in consiglio comunale l'intenzione di ricandidarsi a Sindaco di #Roma. - PaoloAruffo : RT @FQLive: #ULTIMORA Roma, Virginia Raggi si ricandida a sindaco della Capitale: “Vado avanti” - DMALAGIGI2 : RT @joem5s: Virginia Raggi ha detto che correrà nuovamente per fare la Sindaca di Roma. 'non ci sto ad apparecchiare la tavola per far man… -