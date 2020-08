Vino: Rolfi, 'in Lombardia per vendemmia anche chi ha reddito cittadinanza' (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 ago. (Adnkronos) - "Il Vino lombardo è sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo. Questa crisi economica deve insegnarci ad alzare ulteriormente la qualità dei prodotti, la capacità di comunicare all'esterno ciò che facciamo e a fare squadra, per andare compatti ad affrontare i mercati". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi in merito alla vendemmia 2020, iniziata questa mattina nella zona del Franciacorta. "La Lombardia produce per oltre il 90% vini certificati: Doc, Docg e Igt. Siamo diventati una grande regione vitivinicola. I produttori mi dicono che quella del 2020 sarà un'ottima annata, meteo permettendo. Allora la Regione deve fare ciò che le compete per aiutarli: burocrazia zero, aiuti ... Leggi su liberoquotidiano

FRolfi : RT @Agricolae1: #VINO E #RISTORAZIONE. @FRolfi E #MATTINZOLI: TRE MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO A SETTORE - Agricolae - Agricolae1 : #VINO E #RISTORAZIONE. @FRolfi E #MATTINZOLI: TRE MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO A SETTORE - Agricolae -

Ultime Notizie dalla rete : Vino Rolfi Vino: Rolfi, 'in Lombardia per vendemmia anche chi ha reddito cittadinanza' Il Tempo Vino: Rolfi, 'in Lombardia per vendemmia anche chi ha reddito cittadinanza'

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - "Il vino lombardo è sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo. Questa crisi economica deve insegnarci ad alzare ulteriormente la qualità dei prodotti, la capacità di c ...

Agricoltura sul lago d’Iseo: Rolfi in visita alle eccellenze locali

“Una giornata ricca di colori, oggi abbiamo raccontato la passione dell’agricoltura sul lago d'Iseo che, nonostante le difficoltà, resiste e crea valore aggiunto al territorio”. Con queste parole la v ...

Milano, 10 ago. (Adnkronos) - "Il vino lombardo è sempre più conosciuto e apprezzato nel mondo. Questa crisi economica deve insegnarci ad alzare ulteriormente la qualità dei prodotti, la capacità di c ...“Una giornata ricca di colori, oggi abbiamo raccontato la passione dell’agricoltura sul lago d'Iseo che, nonostante le difficoltà, resiste e crea valore aggiunto al territorio”. Con queste parole la v ...