Vino: Casa Paladin, per vendemmia si prevede qualità ottima (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos/Labitalia) - Si prospetta un'annata eccezionale, con produzione più contenuta ma qualità eccellente. E' positivo il primo bilancio di Carlo Paladin, contitolare della Casa Vinicola Paladin assieme al fratello Roberto, per le tenute in Veneto, Franciacorta e Toscana. Anzitutto nell'area situata al confine tra Veneto Orientale e Friuli, dove si producono i vini Paladin e Bosco del Merlo, tra le province di Venezia e Pordenone. "Come sempre un parere definitivo - afferma - si potrà esprimere solo quando l'uva sarà in cantina, ma ad oggi siamo contenti. Le condizioni del vigneto sono ottime grazie a un andamento climatico regolare sin dal periodo di fioritura e allegagione, che ha permesso uno sviluppo omogeneo del grappolo e il mantenimento della vegetazione sana, oltre ... Leggi su iltempo

