Vindex fa il colpo gobbo: 300 milioni di dollari per gli Esports (Di lunedì 10 agosto 2020) Pochi conoscono la Vindex, un’associazione che si occupa di promuovere gli Esports a livello sociale ed economico, guidata da Mike Sepso e Sundance DiGiovanni, hanno deciso di fare il grande passo in avanti,in modo da portare avanti i loro progetti e il far conoscere il mondo degli Esports. Vindex ha infatti acquistato per 50 milioni dollari il marchio Belong Gaming Arenas e le “sale giochi” già esistenti dal più grande rivenditore di videogames nel Regno Unito e in Spagna, Game Digital Limited,l’obiettivo dell’associazione che prende il nome da un diritto romano estremamente antico (si parla anche dell’epoca monarchica) è quello di creare una serie di Arene di Esports, da dove poter far ... Leggi su esports247

