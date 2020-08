Villetta esplosa a Fino Mornasco, accuse per i genitori (Di lunedì 10 agosto 2020) Fino Mornasco, Como,, 10 agosto - Detenzione di sostanze esplosive artigianali , come perossido di acetone e nitrato di ammonio, crollo e danneggiamento colposo di edificio . Sono le accuse che il ... Leggi su ilgiorno

La Provincia di Como

La Procura di Como è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per i genitori del ragazzo di 21 anni morto nello scoppio della villetta della famiglia a Fino Mornasco, in provincia di Como, lo scorso 11 ...Fino Mornasco (Como), 10 agosto - Detenzione di sostanze esplosive artigianali, come perossido di acetone e nitrato di ammonio, crollo e danneggiamento colposo di edificio. Sono le accuse che il sosti ...