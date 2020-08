Vendemmia 2020 in Sicilia, il Consorzio: “Ottima annata per Grillo e vini rossi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Si preannuncia un’ottima annata per il Grillo e per i vini rossi in Sicilia, dove la Vendemmia 2020 è iniziata da pochi giorni. Lieve calo di produzione per il Nero d’Avola. Le stime di inizio raccolta, per i produttori del Consorzio di tutela vini Doc Sicilia, fanno prevedere un bilancio positivo grazie alle condizioni meteorologiche finora ottimali e alla dedizione al lavoro dei 8.300 viticoltori della Denominazione Doc Sicilia che conta su 25 mila ettari di vigneti rivendicati. “La Sicilia è una delle regioni italiane tra le maggiori produttrici di vino: nel 2019 abbiamo ottenuto minori quantità ma vini di ottima qualità; sappiamo ... Leggi su winemag

