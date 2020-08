Vandali in azione nella scuola a Troia, porte e distributori danneggiati. La rabbia del sindaco: 'Vigliacchi' (Di lunedì 10 agosto 2020) Alla fine restano soltanto i 'danni da pagare a carico della comunità'. L'amaro risveglio della comunità Troiana, dopo il tentativo di furto nella scuola del comune dei Monti Dauni. nella notte, ... Leggi su foggiatoday

BortoneMauro : #LecceSette Vandali in azione ai danni dei monopattini elettrici: ecco un parafango abbandonato nelle fioriere - LecceSette : Vandali in azione ai danni dei monopattini elettrici: ecco un parafango abbandonato nelle fioriere - PugliaStream : Vandali ancora in azione: sfregiata la chiesetta medioevale. La denuncia di Italia Nostra - lancellone : RT @CBugliano: ?? VANDALI IN AZIONE! Stamattina lo stagista laureato con 110 e lode che si occupa anche della pulizia delle toilette ha sco… - giovamusic : RT @CBugliano: ?? VANDALI IN AZIONE! Stamattina lo stagista laureato con 110 e lode che si occupa anche della pulizia delle toilette ha sco… -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali azione Vandali in azione sul sentiero del Passo del Lupo. Staccato il cartello che avverte di non scendere Corriere Adriatico Piazzola, forzano la cripta di Santa Maria per rubare le offerte

Succede a Carturo di Piazzola sul Brenta. I ladri se ne vanno però a mani vuote: la cassetta è vuota PIAZZOLA SUL BRENTA. Forzano l’ingresso della cripta della chiesa per arraffare l’elemosina, ma non ...

Vandali scardinano e gettano in mare il parapetto del pontile, ingresso interdetto dal Comune

Parte del parapetto scardinata e gettata in mare. Per questo stamattina il Comune ha interdetto l'ingresso al pontile di Vasto Marina. È uno dei danni causati dagli immancabili vandali che pare si sia ...

Succede a Carturo di Piazzola sul Brenta. I ladri se ne vanno però a mani vuote: la cassetta è vuota PIAZZOLA SUL BRENTA. Forzano l’ingresso della cripta della chiesa per arraffare l’elemosina, ma non ...Parte del parapetto scardinata e gettata in mare. Per questo stamattina il Comune ha interdetto l'ingresso al pontile di Vasto Marina. È uno dei danni causati dagli immancabili vandali che pare si sia ...