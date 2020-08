‘Vai troppo piano’. Prima lo tampona ripetutamente, poi lo lo investe tre volte: 51enne arrestato per tentato omicidio (Di lunedì 10 agosto 2020) Episodio a dir poco allucinante, quello avvenuto oggi pomeriggio intorno alle ore 15:30 a Fiumicino, dove un uomo ha Prima tamponato un’auto “colpevole” di andare troppo piano, poi ha investito per ben tre volte il conducente sceso per verificare i danni subiti. LO SPERONAMENTO Tutto è iniziato in via Giorgio De Giorgis. Un uomo di 51 anni residente a Fiumicino, con precedenti di polizia e problemi mentali ha iniziato a inveire contro l’auto che lo precedeva – dove a bordo c’era una famiglia con marito, moglie e una ragazzina di 14 anni – rea di avere una velocità, secondo lui, troppo bassa. Dalle parole ai fatti è stato un attimo: non riuscendo a superare l’auto, l’uomo si è incollato all’auto che la precedeva ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Aldebaran_4 : @DidimoChiavico Vai a scopare il mare dove è pulito razza, di Homo Erectus, perché nulla intelligente o utile sai e… - bas_gae : @Antonio23542439 @Habus_SL @ManuelaBellipan @INPS_it @PTridico Oppure vai direttamente al punto Z che estrapolo per… - CorriereCitta : ‘Vai troppo piano’. Prima lo tampona ripetutamente, poi lo lo investe tre volte: 51enne arrestato per tentato omici… - CommediaBot : Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: «Qual se' tu che così rampogni altrui?». «Or t… - Drakesmad_ : Ma forse sono io che ho standard troppo alti Dopo che vai in Brasile tutte le spiagge sono una merda in confronto ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Vai troppo Rezza (Iss): «Macché riaperture, il coronavirus è infido, tra un mese capiremo l’effetto delle chiusure» Corriere della Sera