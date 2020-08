Vaccino Covid, lo Spallanzani: “Oltre 3mila volontari, inizio test ad agosto” (Di lunedì 10 agosto 2020) Vaccino Covid, possibile svolta in Italia. L’istituto Spallanzani di Roma, infatti, avvierà i test a fine agosto e ci sono pronti già 3 mila volontari. Ecco l’annuncio. Saranno ben 3.000 i volontari per il Vaccino anti-coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma. Ad annunciarlo è direttamente Francesco Vaia, direttore sanitario della struttura medica, intervenuto ai microfoni dell’ANSA. … L'articolo Vaccino Covid, lo Spallanzani: “Oltre 3mila volontari, inizio test ad agosto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

