Vacanza tragica con la moglie alla Maldive, turista di 44 anni stroncato in mare (Di lunedì 10 agosto 2020) AVIANO - Un turista di 44 anni, residente ad Aviano, Pordenone, , Alessandro Rosignoli, padre di 3 figli, è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è ... Leggi su leggo

giusy98_juvee : Nel paese accanto al mio sono tornati 11 ragazzi dalla vacanza a Malta e sono risultati tutti positivi. La cosa tr… - imnotyourbabyy : RT @serenitymess: Vi è mai capitato di avere il ciclo in vacanza e ritrovarvi a discutere col solito uomo che non capisce un cazzo che dice… - alexszandraaa : RT @serenitymess: Vi è mai capitato di avere il ciclo in vacanza e ritrovarvi a discutere col solito uomo che non capisce un cazzo che dice… - federicomyangel : RT @serenitymess: Vi è mai capitato di avere il ciclo in vacanza e ritrovarvi a discutere col solito uomo che non capisce un cazzo che dice… - lxverb0y : RT @serenitymess: Vi è mai capitato di avere il ciclo in vacanza e ritrovarvi a discutere col solito uomo che non capisce un cazzo che dice… -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanza tragica Tragica vacanza: trovata morta sul fiume Coghinas la ragazza scomparsa sabato BuongiornoAlghero.it Tragico tuffo in piscina mentre è in vacanza: 40enne batte la testa e muore

Alle 23, il piccolo imprenditore si è staccato dalla comitiva con la quale stava trascorrendo la serata nel giardino della struttura giardino per lanciarsi in acqua, fatale per lui l’impatto con il fo ...

Maldive, turista italiano muore annegato

Un uomo di 45 anni, residente ad Aviano (Pordenone), è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è annegato, non si esclude forse a causa di un malore. A diff ...

Alle 23, il piccolo imprenditore si è staccato dalla comitiva con la quale stava trascorrendo la serata nel giardino della struttura giardino per lanciarsi in acqua, fatale per lui l’impatto con il fo ...Un uomo di 45 anni, residente ad Aviano (Pordenone), è morto in circostanze tragiche mentre si trovava in vacanze alle Maldive. Il turista è annegato, non si esclude forse a causa di un malore. A diff ...