USA, Trump “bypassa” il Congresso e vara piano d’aiuti per la disoccupazione (Di lunedì 10 agosto 2020) (Teleborsa) – Donald Trump “bypassa” il Congresso e firma quattro ordini esecutivi a sostegno dell’economia americana colpita dalla crisi del Coronavirus. Dopo settimane di trattative infruttuose tra i leader di maggioranza e opposizione, il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di varare direttamente dal suo Studio Ovale le misure che reintroducono i sussidi settimanali aggiuntivi alla disoccupazione (ridotti da 600 dollari a 400) e sospende il pagamento della “payroll tax” dalle buste paga dal primo agosto sino a fine anno, gli sfratti per gli affitti non pagati e il pagamento delle rate dei prestiti degli studenti universitari. Restano i dubbi sulla liceità della manovra: secondo la Costituzione, infatti, il Presidente non può approvare nessuna nuova legge di spesa ... Leggi su quifinanza

