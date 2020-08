Usa, “la Casa Bianca ha chiesto come fare per aggiungere la faccia di Trump tra i presidenti nel monte Rushmore” (Di lunedì 10 agosto 2020) George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Poi Donald Trump. Il sogno del tycoon, già rivelato in un comizio in Ohio nel 2017, è quello di diventare il quinto volto scolpito nelle montagne del Mount Rushmore in South Dakota, tra i suoi predecessori che rappresentano la nascita e lo sviluppo della nazione. E The Donald ha fatto di tutto per rincorrere il suo obiettivo, agendo direttamente sul piano pragmatico. Il New York Times, citando una fonte repubblicana, rivela che lo scorso anno un funzionario della Casa Bianca contattò l’ufficio della governatrice repubblicana dello Stato, Kristi Noem, per chiedere quale fosse l’iter da seguire per aggiungere la faccia del tycoon nella celebre montagna. Dopo che fu eletta nel 2018, Noem fu ricevuta ... Leggi su ilfattoquotidiano

