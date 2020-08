"Un'infrazione ad opera di ladri". Se questo è un ministro dell'Istruzione: Azzolina, l'ultimo tragicomico sfondone (Di lunedì 10 agosto 2020) Provaci ancora, Azzolina. Come se banchi rotanti, balletti sulla riapertura delle scuole, "quizzoni" alla Mike Bongiorno a In Onda non bastassero. Già, perché Lucia Azzolina, il sempre più improbabile ministro dell'Istruzione con le cinque stellette, infila un'altra, strepitosa, gaffe. Lo fa su Twitter, 10 agosto 2020, ore 14.44: questa l'ora esatta in cui la grillina consegna al web il suo ultimo sfondone. Dà contro di una brutta vicenda, dei ladri si sono infilati in una scuola e hanno combinato qualche guaio. E Azzolina scrive: "L'IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un'infrazione ad opera di ladri che hanno ... Leggi su liberoquotidiano

GPeppe34N : RT @Libero_official: Altro sfondone di Lucia #Azzolina, che confonde le parole 'effrazione' ed 'infrazione' (ed è il ministro dell'Istruzio… - Andyphone : RT @Libero_official: Altro sfondone di Lucia #Azzolina, che confonde le parole 'effrazione' ed 'infrazione' (ed è il ministro dell'Istruzio… - drsubiaco : RT @Libero_official: Altro sfondone di Lucia #Azzolina, che confonde le parole 'effrazione' ed 'infrazione' (ed è il ministro dell'Istruzio… - anna95859997 : RT @Libero_official: Altro sfondone di Lucia #Azzolina, che confonde le parole 'effrazione' ed 'infrazione' (ed è il ministro dell'Istruzio… - elensenadense69 : RT @Libero_official: Altro sfondone di Lucia #Azzolina, che confonde le parole 'effrazione' ed 'infrazione' (ed è il ministro dell'Istruzio… -

Ultime Notizie dalla rete : infrazione opera La ministra Azzolina e l'«infrazione ad opera di ladri» in una scuola pugliese Zazoom Blog Lucia Azzolina, l'ultima clamorosa gaffe del ministro dell'Istruzione: "Un'infrazione ad opera di ladri"

Provaci ancora, Azzolina. Come se banchi rotanti, balletti sulla riapertura delle scuole, "quizzoni" alla Mike Bongiorno a In Onda non bastassero. Già, perché Lucia Azzolina, il sempre più improbabile ...

Multa da agente fuori servizio: come fare ricorso

. Se prendo un verbale da un esponente delle Forze dell’ordine in divisa, che sta lavorando, non posso oppormi. Ma per una multa da Vigile fuori servizio, le cose cambiano. Rammentando comunque che il ...

Provaci ancora, Azzolina. Come se banchi rotanti, balletti sulla riapertura delle scuole, "quizzoni" alla Mike Bongiorno a In Onda non bastassero. Già, perché Lucia Azzolina, il sempre più improbabile .... Se prendo un verbale da un esponente delle Forze dell’ordine in divisa, che sta lavorando, non posso oppormi. Ma per una multa da Vigile fuori servizio, le cose cambiano. Rammentando comunque che il ...