Una vita per la legalità: Premio Isfoa a Nicolò Mannino (Di lunedì 10 agosto 2020) Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, co-autore del volume “Peccatori Sì, Corrotti Mai”, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Parlamento della Legalità Internazionale è un movimento culturale, interconfessionale e interreligioso che trova le sue radici nella “sete” di verità e giustizia a partire dalle stragi di Capaci e via D’Amelio. Nato anche per volere del giudice Antonino Caponnetto – coordinatore del pool antimafia di Palermo che succede al suo fondatore Rocco Chinnici – che da subito ne diventa ... Leggi su ladenuncia

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - RaiCultura : È scomparsa oggi Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni. Una vita per la tv, il teatro e il cinema.… - _854569266004 : RT @CiccioCampagna: #ILuoghiCulturali/Parigi Il paesaggio urbano della Parigi ottocentesca fu descritto in maniera minuziosa da un grandis… - natastancaa : Mi è appena partita una fitta che mi ha fatto talmente male che ho rischiato di bestemmiare e io non ho mai bestemm… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una Vita Anticipazioni 11 agosto 2020: Genoveva seduce Antonito, intanto il povero Ramon... ComingSoon.it Morto Gunther Mair, era stato punto da una vespa

Gunther Mair è morto questa mattina all’Ospedale di Trento. L’ex portiere aveva 61 anni ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione per aver subito uno shock anafilattico provocato da una punt ...

Lorella Cuccarini lancia una provocazione? “Nuovo inizio…” (FOTO)

Lorella Cuccarini, nonostante a detta di molti avesse svolto un ottimo lavoro, ha dovuto lasciare la conduzione de La vita in diretta e lo ha fatto in maniera, per lei, stranamente rumorosa, con delle ...

Gunther Mair è morto questa mattina all’Ospedale di Trento. L’ex portiere aveva 61 anni ed era stato ricoverato nel reparto di rianimazione per aver subito uno shock anafilattico provocato da una punt ...Lorella Cuccarini, nonostante a detta di molti avesse svolto un ottimo lavoro, ha dovuto lasciare la conduzione de La vita in diretta e lo ha fatto in maniera, per lei, stranamente rumorosa, con delle ...