UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 11 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) anticipazioni puntata 1026 di Una VITA di martedì 11 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntate dal 17 al 21 agosto 2020Antoñito riesce a eVITAre le avance di Genoveva, comunque intende investire una forte somma nel Banco Americano, ciò contro il parere dei familiari. Felipe mette in allarme Ursula quando appare convinto di voler rintracciare il dottor Maduro, per chiedergli lumi sull’errore commesso con la diagnosi di Agustina. Nonostante la forte curiosità di Cesareo, la famiglia Pasamar nega ancora che Camino possa parlare. Nel frattempo, Emilio teme che Rafael sia un impostore e tenta di avvisare Cinta… che però non intende credergli! Giunti a casa di ... Leggi su tvsoap

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - RaiCultura : È scomparsa oggi Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni. Una vita per la tv, il teatro e il cinema.… - manu_etoile : RT @CesareSacchetti: Il @Corriere intervista una ragazza che avrebbe preso il Covid in vacanza. Questa ragazza, senza mascherina, non ha co… - lamezzabionda : RT @artbymars: una mia amica che “se metti ancora storie smetto di seguirti” porca troia raga non faccio mai un cazzo di bello nella mia vi… -