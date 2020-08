Una Vita, anticipazioni: incidente per Ramon, Genoveva cerca di sedurre Antoñito (Di lunedì 10 agosto 2020) Antoñito e Genoveva - Una Vita Fino a che punto sarà disposta a spingersi la nuova dark lady Genoveva Salmeron (Clara Garrido) per ridurre in miseria tutti i vicini di Acacias? Lo scopriranno i telespettatori di Una Vita nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 10 a sabato 15 agosto 2020. Decisa a truffare i conoscenti, colpevoli a suo dire di aver causato la morte di Samuel (Juan Gareda), con il falso affare legato al Banco Americano, la neo sposa di Alfredo Bryce (Elezar Ortiz) tenterà di sedurre lo sposatissimo Antoñito (Alvaro Quintana) quando quest’ultimo mostrerà dei dubbi sul conto dell’investimento e, come se non bastasse, chiederà al marito di sbarazzarsi per sempre di Ramon (Juanma Navas), il quale verrà ... Leggi su davidemaggio

