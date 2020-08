Una vita anticipazioni: Alfredo e Genoveva pronti a dare scacco matto ma c’è una mossa inattesa (Di lunedì 10 agosto 2020) Genoveva ha davvero fatto un ottimo lavoro: con la sua alleanza con Ursula ha fatto credere ad Agustina che fosse in fin di vita, spingendola al tentativo di suicidio. E poi ha sedotto Antonito, in modo che il giovane si dedica a investire nella banca anche contro il parare di suo padre…Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 11 agosto 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell’episodio 1025 di Acacias 38. pronti a scoprire tutto quello che sta per succedere in Spagna? Dopo le rivelazioni di Felipe, Ursula finge di essere affranta, dicendo di essere lei la colpevole di tutto, visto che è stata lei a portare Agustina dal medico che ha dato una diagnosi sbagliata. Al momento nessuno immagina che la donna sta tramando con ... Leggi su ultimenotizieflash

matteosalvinimi : Buona domenica da tutta questa bella gente da Viareggio! C’è una gran voglia di cambiamento, di lavoro, di sicurezz… - matteosalvinimi : 'Matteo non mollate, tenete duro.' 'Voto a sinistra da una vita, ma a questo giro a settembre scelgo la Lega.' L'ar… - RaiCultura : È scomparsa oggi Franca Valeri, aveva appena compiuto 100 anni. Una vita per la tv, il teatro e il cinema.… - Marciollo1 : L'ultima volta che ho espresso un desiderio guardando una stella cadente mi é andata la vita in merda. State attent… - civis_hyrule : @mgdj56 @ilgiornale Se parlamentari hanno avuto accesso al bonus partite IVA, sarà forse perché hanno partite IVA e… -