Un Posto al Sole, anticipazioni: la soap non si ferma a ferragosto e raggiunge il traguardo delle 5500 puntate (Di lunedì 10 agosto 2020) Ilenia Lazzarin e Patrizio Rispo sul set di Un Posto al Sole Niente vacanze per Un Posto al Sole. Contrariamente a quanto accaduto nelle estati passate, la popolare soap di Rai3 terrà compagnia al pubblico anche nelle settimane centrali del mese di agosto. Una scelta inevitabilmente legata all’emergenza Covid-19, che ha costretto Upas – per la prima volta nella sua storia – ad interrompere le riprese per ben 100 giorni. Il set ha riaperto i battenti in piena sicurezza lo scorso 16 giugno e, grazie all’ormai collaudata squadra di lavoro, si è riusciti a garantire una messa in onda dei nuovi episodi a tempo di record già da lunedì 13 luglio. Uno sforzo produttivo che proseguirà anche in pieno agosto per permettere alla ... Leggi su davidemaggio

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - nadurnet : RT @ninersmessimale: @CanonBruteMove @nadurnet @Jurgen__K @faberskj Saggia, mente autonoma... poi comincia Un posto al sole e non capisce p… - ninersmessimale : @CanonBruteMove @nadurnet @Jurgen__K @faberskj Saggia, mente autonoma... poi comincia Un posto al sole e non capisce più un cazzo - peularis : Ilenia Lazzarin, attrice di Un Posto al Sole che ho sempre ammirato e un po’ invidiato per il suo fisico, ha pubbli… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato in esclusiva la bellissima Ilenia Lazzarin. Con lei abbiamo parlato di Un posto al sole, della… -