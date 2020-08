Un mondo sospeso, la bellezza abbandonata dell’Orpheum Theatre: da grande centro dell’arte a magazzino di un’azienda di tabacco [FOTO] (Di lunedì 10 agosto 2020) Che sia il mistero di una stanza vuota o la bellezza di un edificio sopraffatto dalla natura, c’è qualcosa di affascinante nel trovare un posto abbandonato. Aggiungere, poi, la storia che lo ha portato in quelle condizioni, rende il tutto ancora più interessante. Infatti, sebbene si presentino vuoti e tetri, questi posti sono pieni di ricordi reali, preservati in pareti decadenti, dipinti rovinati o stanze piene di polvere. Dagli aeroporti ai teatri, dagli ospedali agli hotel, sono tanti i posti del mondo che dallo splendore sono passati all’abbandono. Uno di questi è l’Orpheum Theatre, che ha aperto il 15 aprile 1912, lo stesso giorno in cui è affondato il Titanic. Situato a Water Street a New Bedford, in Massachusetts, faceva parte di un edificio delle Belle Arti che era stata ... Leggi su meteoweb.eu

rita03576317 : Ha ragione #makkox ...è come dire che se ti bevi un caffè sospeso pur non avendo bisogno di approfittarne è colpa d… - lupogrigio111 : RT @veronicaveri76: Il ponte tibetano più lungo del mondo sospeso nel vuoto, ce l' abbiamo noi in Piemonte... - veronicaveri76 : Il ponte tibetano più lungo del mondo sospeso nel vuoto, ce l' abbiamo noi in Piemonte... - matitesbagliate : RT @SaltiTeatrali: Lo specchio davanti ha smesso #diTrovare immagini si perde anche lui nel fondo del caffè mentre il gatto miagola al mon… - intornoAlTempo : RT @SaltiTeatrali: Lo specchio davanti ha smesso #diTrovare immagini si perde anche lui nel fondo del caffè mentre il gatto miagola al mon… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo sospeso Un mondo sospeso, la bellezza abbandonata dell’Orpheum Theatre: da grande centro dell’arte a magazzino ... Meteo Web Presentato il “Lenzuolo SOSpeso” per dire NO alla violenza sulle donne

Presentato oggi, sabato 8 agosto 2020, presso la base nautica del Campus Turano, Riserva Monte Navegna e Monte Cervia, il Lenzuolo SOSpeso, progetto nazionale dell’artista Silvia Capiluppi, alla prese ...

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 347 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi sabato 8 agosto, ci dicono che il virus è ancora aggressivo. Nel Nostro Paese sale la curva del contagio, con 347 nuovi casi e 1 ...

Presentato oggi, sabato 8 agosto 2020, presso la base nautica del Campus Turano, Riserva Monte Navegna e Monte Cervia, il Lenzuolo SOSpeso, progetto nazionale dell’artista Silvia Capiluppi, alla prese ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi sabato 8 agosto, ci dicono che il virus è ancora aggressivo. Nel Nostro Paese sale la curva del contagio, con 347 nuovi casi e 1 ...