“Un farmaco per tutti”, a Napoli donati 100mila euro di aiuti sanitari (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La crisi economica causata dall’emergenza Covid ha portato innumerevoli difficoltà nell’acquisto dei farmaci per le persone meno ambienti. Ecco perché l’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, insieme a circa duecento farmacie della città metropolitana e della Curia di Napoli, con il cardinale Crescenzio Sepe, hanno dato via al progetto “Un farmaco per tutti“. Nella giornata di oggi, nell’ambito del progetto, verranno consegnati farmaci e aiuti sanitari per un valore di oltre 100mila euro. A distribuirli saranno i volontari della Croce Rossa italiana. “E’ una iniziativa di solidarietà – racconta Vincenzo Santagada, ... Leggi su anteprima24

