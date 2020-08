Un corto ticinese in sala questa sera al Pardo (Di lunedì 10 agosto 2020) Si tratta di "Grigio. Terra bruciata" di Ben Donateo, in concorso per i Pardi di domani e che si può già vedere sul web Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : corto ticinese Un corto ticinese in sala questa sera al Pardo Ticinonline Un corto ticinese in sala questa sera al Pardo

LOCARNO - Una città vuota, perché i giovani sono andati al Nord, quello che resta è la terra riarsa dal sole e gli anziani che raccontano le loro storie di vita e migrazione. Siamo a Filippa di Mesora ...

La radio pirata che libera tutte

Il modello, in Europa, erano le “radio pirata’” che trasmettevano da battelli itineranti, a largo del Regno Unito, del Belgio e della Danimarca, dando voce al nascente movimento giovanile degli anni S ...

LOCARNO - Una città vuota, perché i giovani sono andati al Nord, quello che resta è la terra riarsa dal sole e gli anziani che raccontano le loro storie di vita e migrazione. Siamo a Filippa di Mesora ...Il modello, in Europa, erano le “radio pirata’” che trasmettevano da battelli itineranti, a largo del Regno Unito, del Belgio e della Danimarca, dando voce al nascente movimento giovanile degli anni S ...