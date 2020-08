Un altro consigliere di sinistra confessa: «Ho preso il bonus, non sarei arrivato a fine mese» (Di lunedì 10 agosto 2020) «Anche io non vivo di sola politica, pago l’affitto ogni mese e per marzo e aprile sono rimasto senza lavoro. E ho chiesto come te i 600 euro visto che con i gettoni di presenza non sarei arrivato a fine mese». Anche un altro consigliere di sinistra, Jacopo Zannini, confessa. Con un commento su Facebook il consigliere di Trento ha voluto ringraziare Anita Pirovano che in mattinata ha reso pubblico di aver richiesto il bonus Covid. «Grazie Anita Pirovano anche io sono in consiglio comunale a Trento e anche io non vivo di sola politica», scrive Zannini. Altre “confessioni” di amministratori locali Zannini, di professione formatore, è ... Leggi su secoloditalia

