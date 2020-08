UFFICIALE - Niente Napoli per Tsimikas: il Liverpool annuncia il terzino (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Liverpool rende noto l'acqusito di Kostas Tsimikas dall'Olympiacos. terzino sinistro greco, 24 anni, ha firmato con i reds un contratto di lunga durata. Leggi su tuttonapoli

