Ufficiale | Bordeaux | rescinde Paulo Sousa Gasset nuovo allenatore | Roche direttore sportivo

Il Bordeaux, attraverso una nota Ufficiale ha comunicato che di comune accordo è arrivata la risoluzione contrattuale con Paulo Sousa. Il club transalpino poi ha annunciato che Jean-Louis Gasset sarà il nuovo tecnico del Bordeaux con Alain Roche in veste di nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato dei girondini: "L'FC Girondins de Bordeaux e Paulo Sousa hanno concordato di comune accordo di terminare la collaborazione che li lega dall'aprile 2019. Frédéric Longuépée, presidente dell'FC Girondins de Bordeaux è molto felice di annunciare l'arrivo di ...

